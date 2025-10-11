The Indian Awaaz

सर्दियों में अस्थमा और एलर्जी का प्रबंधन कैसे करें

Oct 11, 2025

Last Updated on October 11, 2025 2:28 pm by INDIAN AWAAZ

डॉ. विजय पी। कंसल्टेंट एलर्जिस्ट, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट, साई एलर्जी अस्थमा आई हॉस्पिटल, पुणे

सर्दियों में अस्थमा और एलर्जी की समस्याएँ अक्सर बढ़ जाती हैं। यह मुख्य रूप से वातावरण में मौजूद धुआँ, पराग, धूल और धुंध के कारण होता है, जो एलर्जेंस और जलन पैदा करने वाले तत्वों को बढ़ाते हैं और शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रियाएँ शुरू कर सकते हैं।

अध्ययनों के अनुसार, 10 में से 9 बच्चों और 65–85% वयस्कों में कोई न कोई एलर्जी मौजूद होती है, जो अक्सर मानसून के बाद और सर्दियों में एक्जिमा, राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, साइनसाइटिस और गले के संक्रमण के रूप में प्रकट होती है।

जोखिम कारक में लगातार एलर्जेंस का सामना, आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और आहार संबंधी आदतें शामिल हैं। बच्चों में एलर्जी के लक्षणों में नाक की सूजन, आंखों के नीचे काले घेरे (एलर्जिक शाइनर्स), नाक या पलक पर लाइनें, लगातार मुंह से सांस लेना, नाक रगड़ना, और लंबी व मुलायम पलके शामिल हो सकते हैं।

प्रभावी प्रबंधन में सबसे पहले एलर्जी के कारणों की पहचान करना और उपचार के लिए उचित दवाओं का उपयोग करना शामिल है। इसमें सेकंड या थर्ड जेनरेशन एंटिहिस्टामाइंस, मोंटेलुकास्ट जैसे ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनहेलेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी-इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, बायोलॉजिक्स, इम्यूनोमॉडुलेटर्स और मोनोक्लोनल IgE थेरेपी शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में अक्सर कंबिनेशन थेरेपी की जाती है।

रोकथाम और जीवनशैली में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें शामिल हैं:

  • फाइबर युक्त आहार और विटामिन D का उचित सेवन
  • सूरज की रोशनी लेना
  • एलर्जेंस से बचाव और घर के अंदर प्रदूषण कम करना
  • मास्क का उपयोग

रोकथाम को तीन स्तरों पर लागू किया जा सकता है:

  1. प्राथमिक: शिशुओं के लिए आहार और स्तनपान पर ध्यान
  2. माध्यमिक: बच्चों में लक्षण दिखने पर
  3. तृतीयक: पहले से मौजूद रोग की गंभीरता और प्रगति को रोकने के लिए

एलर्जी की पहचान करने के लिए स्किन प्रिक, इंट्राडर्मल, पैच और फूड चैलेंज टेस्ट और सिरम IgE टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब उचित हो, इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है।

सारांश:
सर्दियों में एलर्जी और अस्थमा के लिए सही समय पर निदान, सुरक्षित और लक्षित उपचार, इम्यूनोथेरेपी और एहतियाती कदम रोग की गंभीरता को कम करने, जटिलताओं से बचने और लंबी अवधि में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

