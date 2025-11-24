The Indian Awaaz

संपादन की कला और सिनेमा का सफर: फिल्म एडिटर श्रीकर प्रसाद की नजरों में

Nov 24, 2025


56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जाने-माने फिल्म संपादक श्रीकर प्रसाद ने ‘फ्रॉम माइंड टू स्क्रीन: विज़न टू एग्ज़िक्यूशन – एन एडिटिंग वर्कशॉप’ नामक एक कार्यशाला को लीड किया। इस कार्यशाला ने दर्शकों को सिनेमा के सबसे शांत, फिर भी सबसे निर्णायक स्थल—एडिटिंग टेबल—की गहराई में उतारा, जहाँ सीन बैलेंस होते हैं और कहानियाँ अपना अंतिम रूप लेती हैं। 650 से अधिक फिल्मों और 18 भाषाओं तक विस्तरित अपने विशाल फिल्मोग्राफी अनुभव के साथ, उनकी उपस्थिति में एक शांत समझ की झलक थी, जो दर्शाता है कि उन्होंने समय, संस्कृतियों और अनगिनत एडिट रूम्स में कहानियों को आकार दिया है। सैकाट एस रे द्वारा संचालित, इस सत्र ने उन निर्णायक विकल्पों की व्यावहारिक समझ प्रदान की जो एक कहानी को उसके पहले संयोजन से लेकर अंतिम कट तक पहुँचाते हैं।

सत्र शुरू होने से पहले, रवि कोट्टारकरा ने मास्टर एडिटर, श्रीकर प्रसाद का सम्मान किया। उन्होंने उनके विशाल काम की सराहना करते हुए उनकी उस अद्वितीय क्षमता की विशेष प्रशंसा की जिसके तहत वह यह जानते हैं कि “क्या नहीं करना है”। रवि कोट्टारकरा ने इस गुण को एक संपादक की अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का सच्चा सार बताया।

अपने चार दशक लंबे सफर के बारे में बात करते हुए, श्रीकर प्रसाद ने संपादन को महज एक तकनीकी अभ्यास मानने वाली आम धारणा को चुनौती देते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि एडिटिंग इमोशन पर आधारित होती है और हर कट को यह गाइड करना चाहिए कि दर्शक क्या महसूस करते हैं। संपादक को शुरुआत में मिलने वाले भारी मात्रा में फुटेज पर चर्चा करते हुए, उन्होंने जोर दिया कि असली परीक्षा इसे इस तरह से आकार देने में है कि कहानी इरादे और स्पष्टता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि कहानी ही वह है जो एक फिल्म को बाँधे रखती है।

श्रीकर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि एक संपादक के लिए शुरुआत करने का सबसे अच्छा स्थान स्क्रिप्ट लेवल है, एक ऐसी भागीदारी जो संपूर्ण फिल्म निर्माण प्रक्रिया को आकार देती है। उन्होंने बताया कि शुरुआती वर्षों में संपादन उन्हें मैकेनिकल लगता था, लेकिन अलग-अलग निर्देशकों के साथ काम करने से नए दृष्टिकोण सामने आए। उन्होंने कहा, “कोई भी दो दिन कभी एक जैसे नहीं होते।” कंटेंट और क्रिएटिविटी में यह निरंतर बदलाव धीरे-धीरे एक संपादक को फिल्मकार में बदल देता है—एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि कब जानकारी रोकनी है, कब उसे प्रकट करना है, और नैरेटिव टेंशन को कैसे बनाए रखना है।

एक ऐसे खंड में जिसने दर्शकों की गहरी रुचि को आकर्षित किया, श्रीकर प्रसाद ने व्यापक रूप से माने जाने वाले इस विश्वास पर बात की कि “फिल्म संपादन मेज़ पर बनती है।” उन्होंने एक फिल्म को असेंबल करने के बदलते चरणों का वर्णन किया—जिसमें व्यक्तिगत सीक्वेंस को गढ़ने से लेकर ट्रांज़िशन को संभालने और अंत में पूरी कथा को आकार देने तक की प्रक्रिया शामिल है। 1998 की फिल्म ‘द टेररिस्ट’ के क्लिप्स के माध्यम से, उन्होंने दर्शाया कि कैसे मौन स्वयं कहानी कहने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया—एक ऐसी खोज जिसने बाद में ‘वनप्रस्थम्’ जैसी फिल्मों को भी आकार दिया। उन्होंने समझाया कि हर दृश्य को इतनी सहजता से प्रवाहित होना चाहिए कि दर्शकों को कभी कट नजर ही न आएँ।

पैरेलल कहानियों और मल्टी-कैरेक्टर आर्क्स पर बात करते हुए, श्रीकर प्रसाद ने इमोशनल बैलेंस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि दर्शकों को कभी भी मुख्य कहानी से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने समझाया कि एक एडिटर को अक्सर किसी परफॉर्मेंस को बचाकर रखना होता है। यह कवर उसे केवल बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करके नहीं की जाती, बल्कि कभी-कभी खराब प्रदर्शनों को सावधानीपूर्वक हटातक भी की जाती है। उन्होंने कहा कि जब कोई कैरेक्टर सच्चे बर्ताव से दूर हो जाता है या स्टार जैसी दिखने लगता है, तो एडिट को उसे धीरे से ठीक करना चाहिए, सीन को इस तरह से बनाना चाहिए कि कैरेक्टर की इंटेग्रिटी बनी रहे।

विकसित हो रहे टूल्स पर बात करते हुए, मॉडरेटर सैकाट एस रे ने एक हल्के-फुल्के लहजे में बातचीत को एआई की ओर मोड़ दिया, यह टिप्पणी करते हुए कि ऐसी प्रणाली सबसे पहले शायद श्रीकर प्रसाद की “शैली” की नकल करने की कोशिश करेगी। पूरा हॉल हँस पड़ा और श्रीकर प्रसाद ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन जल्द ही क्षण को स्पष्टता में बदल दिया। उन्होंने कहा कि एआई निश्चित रूप मैकेनिकल हिस्सों को तो संभाल सकता है, लेकिन यह इमोशन को नहीं समझ सकता, बीट महसूस नहीं कर सकता, या अपने मन से कट तय नहीं कर सकता। उनके लिए, एडिटिंग एक ऐसा काम है जो इंट्यूशन से बनता है, जिसे कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती।

जैसे ही सत्र धैर्य, आलोचना के प्रति खुलेपन और एक सीन के अंत को आकार देने की जिम्मेदारी पर विचारों के साथ समाप्त हुआ, श्रीकर प्रसाद ने सिनेमा को एक सामाजिक टिप्पणी, एक अभिव्यक्ति, एक पदचिह्न के रूप में वर्णित किया। उनके लिए, कहानी सुनाना केवल सृजन नहीं है, यह योगदान है।

अंततः, कार्यशाला ने यह दर्शाया कि संपादन वह जगह है जहाँ एक फ़िल्म अपना सत्य को पाती है और यह सत्य उस चीज से नहीं गढ़ा जाता जो जोड़ा जाता है, बल्कि उस चीज से आकार लेता है जिसे चुना जाता है, निखारा जाता है और शांति से छोड़ दिया जाता है।

इफ्फी के बारे में

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), जो 1952 में शुरू हुआ था, साउथ एशिया का पहला और सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) और गोवा राज्य सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव एक वैश्विक सिनेमाई शक्ति केंद्र के रूप में विकसित हुआ है—जहाँ पुरानी क्लासिक फिल्में बोल्ड एक्सपेरिमेंट से मिलती हैं और लेजेंडरी निर्माता नए कलाकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। इफ्फी को जो चीज़ सच में शानदार बनाती है, वह है इसके ज़बरदस्त मिक्स्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, कल्चरल परफॉर्मेंस, मास्टर क्लास, ट्रिब्यूट इवेंट और वाइब्रेंट वेव्स फिल्म बाज़ार, जो आइडिया, ट्रांज़ैक्शन और पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है। गोवा के शानदार बीच के बैकग्राउंड में, फेस्टिवल का 56वां संस्करण, जो 20 से 28 नवंबर तक हो रहा है, ग्लोबल स्टेज पर भारत के क्रिएटिव टैलेंट का एक शानदार सेलिब्रेशन पेश करता है, जिसमें भाषाओं, स्टाइल, इनोवेशन और साउंड की शानदार वैरायटी है।

