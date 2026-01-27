वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को सरकार का निरंतर समर्थन: डॉ जितेन्द्र सिंह

Last Updated on January 27, 2026 9:59 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्‍द्र सिंह ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए सरकार लगातार सहयोग कर रही है। डॉ सिंह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले विज्ञान और स्‍टार्ट-अप क्षेत्र के अतिथियों को आज संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की व्‍यक्तिगत पहल पर पिछले कुछ वर्षो से गणतंत्र दिवस समारोह में प्रख्‍यात शिक्षाविदो, वैज्ञानिकों, चिकित्‍सों और नवोन्‍मेषकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को सम्‍मानित करना चाहते हैं और उच्‍च स्‍तर पर राष्‍ट्रीय संस्‍थानों के साथ उन्‍हें संलग्‍न करने का अवसर प्रदान करते हैं।