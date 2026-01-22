विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के राजदूतों से मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की

Last Updated on January 22, 2026 6:45 pm by INDIAN AWAAZ

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्‍यम जयशंकर ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे।

नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉ. जयशंकर ने उनसे अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की।

सोशल मीडिया पोस्ट में, डॉ. जयशंकर ने कहा कि मजबूत भारत-यूरोपीय संघ संबंध मानव संसाधन विकास, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और विकास परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करेंगे।

विदेश मंत्री ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन की भारत यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।