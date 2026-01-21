The Indian Awaaz

वायु सेना प्रमुख ने सशक्त सैन्य शक्ति और उसके उपयोग के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर दिया बल

Jan 21, 2026

वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने सशक्त सैन्य शक्ति और उसके उपयोग के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता विषय पर 22वीं सुब्रतो मुखर्जी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति का अंतिम मापदंड है। श्री सिंह ने कहा कि सैन्य शक्ति स्वतंत्रता प्रदान करती है, तकनीकी अवसंरचना को सुरक्षित करती है और देश की कूटनीति को विश्वसनीयता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि विश्व में अराजकता लगातार बढ़ रही है और एक मजबूत सेना, विशेष रूप से वायु सेना का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख ने ‘ड्रोन्स रीडिफाइंड: द इम्‍पैक्‍ट ऑफ इमरजिंग टेक्‍नोलॉजीज ऑन यूएएस वारफेयर’ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।

