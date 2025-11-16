लाल किला बम विस्फोट मामले में आत्मघाती हमलावर का साथी गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ,

लाल किला के सामने कार बम विस्फोट मामले में एनआईए ने कश्मीरी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, आमिर राशिद ने आत्मघाती हमलावर डाक्टर उमर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस हमले में 10 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 32 अन्य घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।

एनआईए की जांच से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी आमिर राशिद अली ने कथित आत्मघाती हमलावर डाक्टर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद के लिए दिल्ली आया था जिसका इस्तेमाल अंततः विस्फोट के लिए वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के रूप में किया गया था। एनआईए ने फोरेंसिक जाँच से वाहन-जनित आईईडी के मृतक चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है, जो पुलवामा जिले का निवासी और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था।

एनआईए ने उमर से संबंधित एक अन्य वाहन भी ज़ब्त कर लिया है। इस मामले में साक्ष्य के लिए वाहन की जांच की जा रही है। एनआईए ने अब तक 10 नवंबर को हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों सहित 73 गवाहों से पूछताछ की है।

दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनआईए विभिन्न राज्यों में अपनी जाँच जारी रखे हुए है। यह बम विस्फोट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और मामले RC-21/2025/NIA/DLI में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की तलाश कर रही है।