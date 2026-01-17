रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में NCC कैडेटों के साहस की सराहना की

Last Updated on January 17, 2026 11:56 pm by INDIAN AWAAZ

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक रक्षा में राष्‍ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी कैडेटों द्वारा प्रदर्शित किया गया साहस और अनुशासन प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। सचिव ने नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री सिंह ने आपदा प्रतिक्रिया, पर्यावरण संरक्षण और राष्‍ट्र निर्माण संबंधी प्रयासों में सक्रिय योगदान करने के लिए भी एनसीसी कैडेटों की सराहना की। उन्‍होंने एक पेड़ मां के नाम, पुनीत सागर अभियान और यमुना स्‍वच्‍छता अभियान जैसी सरकारी पहलों के लिए एनसीसी कैडेटों के योगदान की प्रशंसा की। रक्षा सचिव ने कैडेटों को विकसित भारत का निर्माता बताया। उन्‍होंने कैडेटों को राष्‍ट्रीय आदर्शों के प्रति विनम्र, साहसी और वचनबद्ध रहने के लिए प्रेरित किया।