भारत वैश्विक संकटों के बीच स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा: PM Modi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे समय में स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है, जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है। दीपावली पर देशवासियों को लिखे पत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दीपावली इसलिए विशेष है, क्योंकि पहली बार देश के उन दूर-दराज इलाकों सहित कई जिलों में भी उत्सव का महौल है, जहां कभी नक्सलवाद और माओवादी आतंक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से अब आतंक का जड़ से सफाया हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में कई नक्सली और माओवादी हिंसा का रास्ता त्याग, देश के संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने न केवल धर्म का पालन किया, बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम लोगों को धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं।