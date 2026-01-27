भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी उपलब्धि: प्रधानमंत्री मोदी

Last Updated on January 27, 2026 9:58 pm by INDIAN AWAAZ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री मोदी ने इस समझौते को संभव बनाने में वर्षों से योगदान देने वाले सभी यूरोपीय नेताओं को उनके रचनात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ करेगा, लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा और समृद्ध भविष्य के लिए भारत-यूरोप साझेदारी मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ यह ऐतिहासिक समझौता अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा और विकास तथा सहयोग के नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से पूरे विश्‍व को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने, युवाओं, पेशेवर प्रतिभाओं, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए गतिशीलता बढ़ाने और डिजिटल युग की क्षमता को उजागर करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह व्यापार समझौता नवाचार को बढ़ावा देगा और आपसी विकास के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर विश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता एक स्थिर, समृद्ध और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक संबंध बनाने के साझा संकल्प को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इतिहास में सदैव स्‍मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक महत्‍वपूर्ण उपलब्धि है। यह आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगा, व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करेगा, साझा समृद्धि को बढ़ावा देगा और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करेगा।