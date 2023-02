भारत के कई हिस्सों में असामान्य उच्च तापमान को देखते हुए हीटवेव एडवाइजरी जारी -Heatwave Advisory

View Post

हमारे संवाददाता से

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के कुछ स्थानों में असामान्य उच्च तापमान और वर्ष के इस समय के लिए अपेक्षित सामान्य तापमान से पर्याप्त विचलन को देखते हुए राज्यों को हीटवेव स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।

एडवाइजरी में लोगों से पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने और जरूरत पड़ने पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेने को कहा गया है। उन्हें पानी की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां लेकर अपने पानी का सेवन अधिक रखना चाहिए। लोगों को कुछ अतिरिक्त नमक के साथ घर के बने पेय जैसे नींबू पानी, लस्सी और फलों के रस का सेवन करना चाहिए।

लोगों को ठंडे रहने के लिए हल्के, ढीले, सूती कपड़े पहनने और सीधे धूप से बचने के लिए सिर ढकने की भी सलाह दी गई है।

गर्मी से संबंधित बीमारी पर राष्ट्रीय कार्य योजना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्मी के प्रभाव और मामलों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी तैयारियों के लिए लिखा है।

श्री भूषण ने कहा कि इस साल 1 मार्च से सभी राज्यों में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएचसीएच) के तहत गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनिक निगरानी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पर आयोजित की जाएगी।

Sunny Days Ahead, buy Cap. Photo: Munawar Khan Pathan

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गर्मी के अलर्ट जो साझा किए जा रहे हैं, उन्हें जिला और स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर तुरंत प्रसारित किया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभागों को चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को गर्मी से होने वाली बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाने और क्षमता निर्माण के प्रयास जारी रखने चाहिए। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं, अंतःशिरा, आइस पैक, ओआरएस और सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य सुविधा की तैयारियों की समीक्षा की जाए।

Health Impacts of Heat Waves

The health impacts of Heat Waves typically involve dehydration, heat cramps, heat exhaustion and/or heat stroke. The signs and symptoms are as follows:

Heat Cramps: Ederna (swelling) and Syncope (Fainting) generally accompanied by fever below 39°C i.e.102°F.

Heat Exhaustion: Fatigue, weakness, dizziness, headache, nausea, vomiting, muscle cramps and sweating.

Heat Stoke: Body temperatures of 40°C i.e. 104°F or more along with delirium, seizures or coma. This is a potential fatal condition

Recover and Build

If you think someone is suffering from the heat:

Move the person to a cool place under the shade

Give water or a rehydrating drink (if the person is still conscious)

Fan the person

Consult a doctor if symptoms get worse or are long lasting or the person is unconscious

Do not give alcohol, caffeine or aerated drink

Cool the person by putting a cool wet cloth on his/her face/body

Loosen clothes for better ventilation

