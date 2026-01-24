भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया में सद्भाव और सह-अस्तित्व के मार्ग को प्रकाशित करती हैं: केन्द्रीय मंत्री रिजिजू

Last Updated on January 24, 2026 8:25 pm by INDIAN AWAAZ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने यह आज नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में सद्भाव और सह-अस्तित्व के मार्ग को प्रकाशित करती हैं। उन्‍होंने कहा कि जो देश शक्तिशाली बनना चाहता है, उन्हें बुद्ध के मार्ग और सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर सशक्त और समृद्ध बनें, ताकि ‘साथ मिलकर आगे बढ़ने’ की भावना को मजबूत किया जा सके। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बुद्ध के ज्ञान और संदेश को दुनिया में फैलाने के प्रयासों की भी चर्चा की।

संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संयुक्त रूप से द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन काआयोजन कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सहअस्तित्व के विषय पर आयोजित किया जा रहा है।