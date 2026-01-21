Last Updated on January 21, 2026 2:59 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आई.बी.एम. के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा और मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्‍णव ने कहा कि दुनिया भारत को नवाचार के प्रमुख केन्‍द्र के रूप में देखती है।

श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में एआई पर 70 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में 50 अरब अमरीकी डॉलर का और निवेश होने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले महीने भारत में होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रौद्योगिकी, न केवल भारत, बल्कि अन्‍य देशों के लिए भी सुलभ हो।

भारत को दूसरे दर्जे का एआई सम्‍पन्‍न देश बताने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बयान को खारिज किया। स्टैनफोर्ड रैंकिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एआई में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।