Last Updated on January 28, 2026 8:18 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

दिल्‍ली यातायात पुलिस ने विजय चौक पर कल होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के आयोजन के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार विजय चौक पर सामान्य यातायात दोपहर 2 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक बंद रहेगा। इसके साथ ही सुनहरी मस्जिद और कृषि भवन के बीच रफ़ी मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी। रायसीना रोड, कृषि भवन से विजय चौक की और, दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से आगे विजय चौक की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा विजय चौक और सी हेक्सागान के बीच कर्त्तव्य पथ तक भी आवाजाही बंद रहेगी।

ट्रफिक पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग जैसे रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग, अ‍रबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, सफदरजंग रोड- कमाल अता‍तुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड लेने की सलाह दी है।