दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’, AQI 381 दर्ज किया गया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा जो मौसम के औसत से 2.7 डिग्री अधिक है, जबकि आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने हल्के कोहरे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह हवा की गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में रही और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 381 दर्ज किया गया। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मिली।

सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में 13 निगरानी स्टेशन में वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 25 स्टेशन ने 300 से अधिक रीडिंग के साथ “बहुत खराब” वायु गुणवत्ता दर्ज की। सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को “अच्छा”, 51 से 100 को “संतोषजनक”, 101 से 200 को “मध्यम”, 201 से 300 को “खराब”, 301 से 400 को “बहुत खराब” और 401 से 500 को “गंभीर” माना जाता है।

