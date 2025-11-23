The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’, AQI 381 दर्ज किया गया

Nov 23, 2025

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा जो मौसम के औसत से 2.7 डिग्री अधिक है, जबकि आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने हल्के कोहरे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह हवा की गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में रही और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 381 दर्ज किया गया। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मिली।

सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में 13 निगरानी स्टेशन में वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 25 स्टेशन ने 300 से अधिक रीडिंग के साथ “बहुत खराब” वायु गुणवत्ता दर्ज की। सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को “अच्छा”, 51 से 100 को “संतोषजनक”, 101 से 200 को “मध्यम”, 201 से 300 को “खराब”, 301 से 400 को “बहुत खराब” और 401 से 500 को “गंभीर” माना जाता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा जो मौसम के औसत से 2.7 डिग्री अधिक है, जबकि आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने हल्के कोहरे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।

Related Post

HINDI SECTION

 हज यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के उपायों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 

Nov 22, 2025
HINDI SECTION BIHAR ELECTIONS

RJD ने कहा—जनता का जनादेश “चुरा” लिया गया, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Nov 22, 2025
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Nov 21: सेंसेक्स–निफ्टी में गिरावट; अमेरिकी दर कटौती की आशंकाएँ बाज़ार को नीचे ले गईं

Nov 22, 2025

You missed

HINDI SECTION

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’, AQI 381 दर्ज किया गया

23 November 2025 3:59 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

J&K to Launch First-Ever Limestone Block Auction on November 24

23 November 2025 3:54 PM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

90 Killed in Vietnam Floods as Central Region Faces Severe Damage

23 November 2025 3:49 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

India–France ties remain force for global good: PM Modi after meeting Macron on G20 sidelines

23 November 2025 3:46 PM INDIAN AWAAZ No Comments