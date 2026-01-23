तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने DMK पर बोला हमला

Last Updated on January 23, 2026 5:45 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि तमिलनाडु की जनता द्रविड मुनेत्र कडगम-डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि आगामी चुनाव में राज्‍य में भारतीय जनता पार्टी – राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नेतृत्‍व वाली सरकार राज्‍य में बनेगी।

तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी का लोकतंत्र और जवाबदेही से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि डीएमके की नेतृत्व वाली सरकार केवल एक परिवार के लिए काम करती है।

केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज केरल के तिरूवंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत की और नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्‍वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया और एक लाख लाभार्थियों को पीएम स्‍वनिधि ऋण का वितरण किया। श्री मोदी ने तीन अमृत भारत एक्‍सप्रेस और एक पैसेंजर रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्‍होंने नवाचार, तकनीकी और उद्यमियता केंद्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक रेडियोसर्जरी सेंटर की आधारशिला रखी और नए पूजप्पुरा मुख्‍य डाकघर कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरूवंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम कर रहा है और इसे पूरा करने में शहरों की महत्‍वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से शहरी अवसंरचना पर अधिक निवेश कर रही है।

आयकर दरों में सुधार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल के मध्यम वर्ग को भी इस छूट का लाभ मिला है। केंद्र सरकार जमीनी स्तर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इससे उन्हें बैंक ऋण आसानी से प्राप्त करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों सहित आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि अब इन लोगों को भी क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, जो पहले केवल अमीर लोगों के लिए होते थे।