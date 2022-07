जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिन्ज़ो की गोली मारकर हत्या , Abe Shinzo

AMN

जापान के सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इलाज के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिन्ज़ो की अस्पताल में मृत्यु हो गयी है।

उन्हें पश्चिमी जापान के नारा शहर के एक चौराहे पर शुक्रवार सुबह क़रीब 11:30 बजे गोली मारी गयी थी।

वे संसद के ऊपरी सदन के आगामी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। आबे 67 वर्ष के थे।

द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व पीएम शिंजो आबे स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे नारा शहर में काउंसलर चुनाव के लिए भाषण दे रहे थे। यह रैली नारा शहर के यमातोसैदाईजी स्टेशन के पास आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक दो गाली चली है। इसमें कुछ और लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व पीएम शिंजो आबे को पीठ में गोली लगी। अस्पताल में तीन घंटे तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई।

जापान के पत्रकार योमिउरी शिंबुन के अनुसार, पूर्व पीएम को गोली लगने के 15 मिनट बाद वहां एंबुलेंस पहुंची। इससे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब तक काफी खून बह गया था। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा था। 67 साल के आबे पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे।

द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शिंजो आबे को गोली मारने वाले संदिग्ध आरोपी का नाम तेत्सुया यामागामी है। उसकी उम्र 41 साल है। वह नारा शहर का ही रहने वाला है। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि वह जापान के नेवी का पूर्व सैनिक रहा है। 2005 में वह रिटायर हो गया था।

जापानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में हत्या का प्रयास करने की बात कबूली है। उसने बताया है कि वह आबे से ‘असंतुष्ट’ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिंजो आबे को गोली मारने वाला शख्स पत्रकार बनकर कार्यक्रम में पहुंचा था। वह साथ में हैंडगन रखा हुआ था। हमलावर ने बंदूक को कैमरा की तरह लेकर आया था।