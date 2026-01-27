जयशंकर ने आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए की कनाडाई समकक्ष से बातचीत

Last Updated on January 27, 2026 12:37 am by INDIAN AWAAZ

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने यह जानकारी दी।

दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एस. जयशंकर ने बताया, “आज सुबह कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ आपसी सहयोग को और गहरा करने और लगातार उच्च स्तरीय मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई।”

पिछले साल जून में जी7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद भारत और कनाडा अपने संबंध और मजबूत कर रहे हैं।

दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नरों को फिर से बहाल किया और भविष्य में सहयोग के लिए एक शेयर्ड रोडमैप का भी ऐलान किया। इसकी घोषणा विदेश मंत्री अनीता आनंद के 12-14 अक्टूबर, 2025 के भारत दौरे के दौरान की गई थी।

इससे पहले 17 जनवरी को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी से मुलाकात की थी और भारत और कनाडा के बीच नए मौके खोलने और रिश्तों को गहरा करने के लिए लगातार जुड़ाव की अहमियत को दोहराया।

एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा था कि डेविड एबी के साथ उनकी मीटिंग अच्छी रही। उन्होंने बताया, “बातचीत भारत-कनाडा आर्थिक पार्टनरशिप को मजबूत करने, व्यापार और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाने, और जरूरी मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, तकनीक, शिक्षा, रक्षा और नवाचार जैसे सेक्टर में सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित थी।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने नए मौके पाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए लगातार जुड़ाव के महत्व को दोहराया।”

बाद में, 21 जनवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में भारत की अहम भूमिका पर जोर देते हु, कनाडा के टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने ‘इंडिया-कनाडा एआई डायलॉग 2026’ होस्ट किया। इसमें साझा आर्थिक और सामाजिक फायदों के लिए आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया।

यह उच्चस्तरीय बातचीत कनाडा के ओंटारियो में वाटरलू यूनिवर्सिटी, इंडिया टेक काउंसिल और जोहो इंक के साथ पार्टनरशिप में आयोजित की गई थी। टोरंटो में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के मुताबिक, यह बातचीत ग्लोबल साउथ में सबसे बड़े एआई समिट्स में से एक है।