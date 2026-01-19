चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम तीन लाख रुपये से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं

Last Updated on January 19, 2026 11:17 pm by INDIAN AWAAZ
AMN/ WEB DESK
सोने और चांदी की कीमतें आज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड विवाद को लेकर कई यूरोपीय देशों पर नए शुल्क लगाने की धमकी के बाद बहुमूल्य धातुओं कीमतों में यह तेजी आई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का मूल्य एक दशमलव छह-आठ प्रतिशत बढ़कर एक लाख, 44 हजार, 905 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमतें भी 4 दशमलव तीन-नौ प्रतिशत बढ़कर तीन लाख, चार सौ रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।