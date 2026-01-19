The Indian Awaaz

चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम तीन लाख रुपये से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं

Jan 19, 2026

Last Updated on January 19, 2026 11:17 pm by INDIAN AWAAZ

AMN/ WEB DESK

सोने और चांदी की कीमतें आज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड विवाद को लेकर कई यूरोपीय देशों पर नए शुल्‍क लगाने की धमकी के बाद बहुमूल्‍य धातुओं कीमतों में यह तेजी आई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का मूल्‍य एक दशमलव छह-आठ प्रतिशत बढ़कर एक लाख, 44 हजार, 905 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमतें भी 4 दशमलव तीन-नौ प्रतिशत बढ़कर तीन लाख, चार सौ रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

