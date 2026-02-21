The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

गोआ, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी

Feb 21, 2026

Last Updated on February 21, 2026 1:04 am by INDIAN AWAAZ

गोआ, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए गोआ, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अन्‍तर्गत 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि यह राशि विभिन्न वित्तीय वर्षों से संबंधित आवंटनों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय सुशासन को और अधिक मजबूत करना है। गोआ के लिए वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त के रूप में लगभग 11 करोड़ 60 लाख रुपये और मेघालय के लिए 2021-22 के अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सिक्किम के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपये और उत्तराखंड के लिए 89 करोड़ 41 लाख रुपये भी शामिल हैं।

Related Post

HINDI SECTION

देश में हवाई अड्डों की सुविधाओं में सुधार के कारण यात्रियों की संख्या बढ़कर प्रति वर्ष 42 लाख हुई: राममोहन नायडू

Feb 21, 2026
HINDI SECTION

PM Modi ने इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

Feb 21, 2026
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

युद्ध की आहट से दहला बाजार: सोना ₹2,100 और चांदी ₹10,000 से ज्यादा उछली

Feb 20, 2026

You missed

HINDI SECTION

देश में हवाई अड्डों की सुविधाओं में सुधार के कारण यात्रियों की संख्या बढ़कर प्रति वर्ष 42 लाख हुई: राममोहन नायडू

21 February 2026 1:05 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

गोआ, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 137 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी

21 February 2026 1:04 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

PM Modi ने इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

21 February 2026 1:02 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN OTHER TOP STORIES

Ashwini Vaishnaw terms AI Impact Summit a grand success on many fronts

21 February 2026 12:13 AM INDIAN AWAAZ No Comments