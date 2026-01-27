Last Updated on January 27, 2026 9:57 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

केन्‍द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्‍त व्‍यापार समझौते को अब तक का सबसे बडा समझौता- मदर ऑफ ऑल डिल्‍स बताया है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में यह भारत का आठवां मुक्‍त व्‍यापार समझौता है। नई दिल्‍ली में उन्‍होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्‍यापार सम्‍बन्‍धों में यह बडी उपलब्धि बीस साल के बाद हासिल हुई है। इस अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्‍य में बहुत महत्‍वपूर्ण है। उन्‍होंने कहा कि दोनों के बीच रक्षा साझेदारी, आतकवाद रोधी अभियानों को बढावा देगी।