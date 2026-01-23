The Indian Awaaz

केंद्र ने तमिलनाडु के विकास के लिए 11 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं: PM Modi

Jan 23, 2026

January 23, 2026

AMN

भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि तमिलनाडु सरकार परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार विकास देने में विफल रही और भ्रष्टाचार, अपराध और वंशवादी राजनीति से ग्रस्त थी।

मदुरंथकम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि डीएमके सरकार को “सीएमसी – भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध” कहा जा सकता है और दावा किया कि इसने युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण की अनदेखी की है। साथ ही तमिल सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने में भी विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मादक पदार्थों के माफिया सक्रिय हैं और महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें रेल परियोजनाओं में सात गुना वृद्धि, 50 हजार किसान क्रेडिट कार्ड, छह करोड़ मुद्रा ऋण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम – एम.एस.एम.ई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। दो इंजन वाली सरकार के तहत तीव्र विकास का वादा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इस बैठक को एआईएडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने भी संबोधित किया।

