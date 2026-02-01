Last Updated on February 1, 2026 11:22 pm by INDIAN AWAAZ

केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। इस आवंटन में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 4 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है। यह राशि वर्ष 2014-15 के स्वास्थ्य बजट की तुलना में कुल मिलाकर 194 प्रतिशत से अधिक की संचयी वृद्धि दर्शाती है।

मंत्रालय के योजना घटक में 6 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई है, जबकि गैर-योजना घटक में 2 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, जो प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रमुख कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 9 हजार 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 39 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 एक मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिससे सभी नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।