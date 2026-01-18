काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रही है: CM योगी आदित्यनाथ

Last Updated on January 18, 2026 12:02 am by INDIAN AWAAZ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य पर आज काशी में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी के प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए इसे देश और विश्व के समक्ष एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काशी के लिए पचपन हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एआई की मदद से तैयार वीडियो के माध्यम से मंदिर विध्वंस को दर्शाने वाले झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में काशी में व्यापक विकास हुआ है, लेकिन इस प्रगति में बाधा डालने के लिए साजिशों और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।