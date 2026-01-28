The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया

Jan 28, 2026

Last Updated on January 28, 2026 8:17 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा आज साहस और प्रतिबद्धता को देश-प्रथम की सोच के साथ परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित संवेदनशील नागरिक बनाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत के युवाओं को बहुत भरोसे से देखती है और यह उनके कौशल और संस्कृति के कारण है। देश भर के कैडेटों और अधिकारियों को बधाई देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, एनसीसी की ताकत 14 लाख से बढ़कर 20 लाख से ज़्यादा कैडेट की हो गई है, जिसमें सीमा और तटीय इलाकों से भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि इस साल लड़की कैडेटों की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है।
हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय संघ मुक्‍त व्‍यापार समझौते को लेकर श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता वित्तपोषण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक बेहतर पहुंच बनाकर भारतीय स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाएगा। यह समझौता भारत की रचनात्‍मक अर्थव्‍यवस्‍था को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि पहले भी देश ने ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्‍त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस जैसे देशों के साथ कई मुक्‍त व्‍यापार समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता लाखों युवाओं के लिए अनगिनत अवसर सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के युवा न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि बहुत पेशेवर भी हैं। इसीलिए उनकी दुनिया भर में बहुत अधिक मांग है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय डॉक्टर और इंजीनियर कई देशों में विश्‍व स्‍तरीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रणाली और अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। वहीं, यहां के शिक्षक विदेशी समाजों में नए मूल्य जोड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सेना और सशस्त्र कर्मियों की ताकत और बहादुरी को दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से पता चला कि भारतीय स्वदेशी हथियार कितने उन्‍नत और उच्‍च प्रौद्योगिकी के हैं।
श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत सिर्फ़ आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है और नागरिकों से राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
इस मौके पर, एनसीसी कैडेटों, राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसमें राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और चरित्र विकास में उनकी भूमिका को दिखाया गया।
एनसीसी पीएम रैली एक महीने तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2026 का भव्य समापन है। इसमें देश भर से 898 लड़की कैडेटों सहित 2 हज़ार 406 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। रैली में 21 विदेशी देशों के कुल 207 युवा और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल की रैली का थीम है राष्ट्र प्रथम – कर्तव्यनिष्ठ युवा। एनसीसी पीएम रैली के दौरान, एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद हैं।

Related Post

HINDI SECTION

जलवायु परिवर्तन से निपटना वैश्विक सहयोग से ही संभव: विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

Jan 28, 2026
HINDI SECTION

दिल्ली नगर निगम का 2026-27 बजट पेश

Jan 28, 2026
HINDI SECTION

विंग्स इंडिया 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत को विमानन अवसरों का देश बताया

Jan 28, 2026

You missed

OTHER TOP STORIES

Ajit Pawar’s death was an accident, don’t politicise it: Sharad Pawar

28 January 2026 10:03 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

जलवायु परिवर्तन से निपटना वैश्विक सहयोग से ही संभव: विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

28 January 2026 8:49 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

दिल्ली नगर निगम का 2026-27 बजट पेश

28 January 2026 8:48 PM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

विंग्स इंडिया 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत को विमानन अवसरों का देश बताया

28 January 2026 8:19 PM INDIAN AWAAZ No Comments