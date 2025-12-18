उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, दक्षिण में बारिश की संभावना

AMN

मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है। विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

विभाग के अनुसार कल उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारईक्काल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश का अनुामन व्‍यक्‍त किया गया है।

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आज शाम 7 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक – एक्‍यूआई 336 दर्ज किया गया।