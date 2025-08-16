इस्कॉन टेंपल में डयूटी से गायब 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

इंद्र वशिष्ठ,

दिल्ली पुलिस कमिश्नर शशि भूषण कुमार सिंह के आदेश पर उत्तरी बाहरी जिले के शाहबाद डेयरी थाने के एक इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।

इन पुलिसकर्मियों की जन्माष्टमी पर सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था के लिए रोहिणी के इस्कॉन टेंपल पर डयूटी लगाई गई थी। लेकिन ये पुलिसकर्मी डयूटी से गायब मिले।

पुलिस कमिश्नर शशि भूषण कुमार सिंह रोहिणी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की सुरक्षा व्यवस्था/तैयारियों के सिलसिले में रैली स्थल पर गए थे। इसके बाद वह मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने इस्कॉन टेंपल चले गए। उन्हें वहां पर बहुत अव्यवस्था मिली। पुलिसकर्मी डयूटी प्वाइंट से गायब मिले। पता चला कि जितने पुलिसकर्मियों की डयूटी वहां पर लगाई गई थी उनमें से लगभग आधे पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद ही नहीं थे।

पुलिस कमिश्नर ने तत्काल उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए।

उत्तरी बाहरी जिला पुलिस के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि शाहबाद डेयरी के एटीओ इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार समेत आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।

लेकिन शाहबाद डेयरी थाने के रोजनामचे में थाने के एटीओ इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार, 5 सब- इंस्पेक्टर, 5 एएसआई, 11 हवलदार और 6 सिपाही समेत कुल 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सूचना दर्ज की गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अफसर का कहना है कि कम्युनिकेशन में कमी/ गलतफहमी के कारण 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सूचना दर्ज कर दी गई। दरअसल जन्माष्टमी के लिए तैनात 28 पुलिसकर्मियों की लोकेशन मांगी गई थी। जांच के बाद डयूटी से गायब होने वाले आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया।

शाहबाद डेयरी थाने के रोजनामचे में दर्ज 28 सस्पेंड पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार हैं: हवलदार भंवर, हवलदार हितेंद्र, सब- इंस्पेक्टर राम सिंह, सिपाही विपिन, सब- इंस्पेक्टर तेज सिंह, हवलदार सुमन, सिपाही ललिता, सब- इंस्पेक्टर विकास, हवलदार कपिल, सब- इंस्पेक्टर मोनिल, हवलदार सतीश, एएसआई रमेश, एएसआई देवेंद्र, हवलदार रवि त्यागी, हवलदार साक्षी, हवलदार जसवानी, सिपाही रवींद्र, हवलदार सुशील, सिपाही नीरज, सब- इंस्पेक्टर संगीता, एएसआई भूषण, एएसआई जयपाल, हवलदार आरती, सिपाही मनदीप, एएसआई सत्य प्रकाश, सिपाही मीनू, हवलदार मोहित, इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार एटीओ शाहबाद डेयरी थाना।