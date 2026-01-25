अमरीका के संगठन से अलग होने के फैसले पर दिए गए कारण सही नहीं: WHO

Last Updated on January 25, 2026 3:35 pm by INDIAN AWAAZ

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संगठन से अलग होने के अमरीका के फैसले के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी कि इस कदम से अमरीका और विश्व कम सुरक्षित हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका भविष्य में संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेना फिर शुरू कर देगा।

उन्होंने अमरीका के अलग होने की सूचना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान भी साझा किया। बयान में संगठन की कई प्रमुख उपलब्धियों में अमरीका के योगदान पर ज़ोर दिया गया, जिसमें चेचक उन्मूलन और पोलियो, एचआईवी, इबोला, इन्फ्लूएंजा, तपेदिक, मलेरिया, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, खाद्य सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के बारे में प्रगति शामिल है। इससे पहलेअमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र को दो दिन बाद औपचारिक सूचना मिली। संगठन के चार्टर के तहत अलग होने का फैसला सूचना दिए जाने के एक वर्ष बाद लागू होता है।