अगले 18 महीनों में अपना मोबाइल ब्रांड लॉन्च करेगा भारत: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

Last Updated on January 23, 2026 5:47 pm by INDIAN AWAAZ
AMN
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले 18 महीनों में अपने मोबाइल ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में है। श्री वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भारत में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है और अब मोबाइल फोन के क्षेत्र में अपने ब्रांड लाने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि विश्व आर्थिक मंच के दौरान, भारत ने मोबाइल फोन में लगने वाली हजारों चीजों का उत्पादन करने वाले पूरे इकोसिस्टम के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं।