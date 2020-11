بائیڈن حکومت سازی میں مصروف، ٹرمپ کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار

ویب ڈیسک —

امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے اقتدار کے بعد کی ترجیحات واضح کر دی ہیں جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظرثانی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا جب کہ اُن کی انتخابی مہم قانونی چارہ جوئی بھی کر رہی ہے۔

بائیڈن اور ہیرس نے ایک ویب سائٹ متعارف کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت ملنے کے بعد اُن کی پہلی ترجیح کرونا وائرس، معیشت، موسمیاتی تبدیلی اور نسل پرستی سے نمٹنا ہو گا۔

ویب سائٹ پر بائیڈن اور ہارس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن سے قیادت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

ویب سائٹ کو ‘بائیڈن ہیرس صدارتی منتقلی’ کا نام دیا گیا ہے جس کے مطابق بائیڈن اور ہیرس کی انتظامیہ جن چیلنجز کا مقابلہ کرے گی ان میں قوم کی صحت کا تحفظ،

The work ahead in the next 73 days will be the foundation for an administration that puts the health, safety, and character of our communities first.

Learn how the Biden-Harris transition will move forward at https://t.co/97NKAZksSLhttps://t.co/No1DQqI4gx

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 8, 2020