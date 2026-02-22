اختراع کے ساتھ ذمہ داری: انڈیا اے آئی سمٹ میں اخلاقی فریم ورک پر زور

Last Updated on February 22, 2026 12:19 am by INDIAN AWAAZ
ایسے وقت میں جب مصنوعی ذہانت (اے آئی) محض تجرباتی لیبارٹریوں تک محدود نہیں رہی بلکہ معیشت، حکمرانی اور روزمرہ زندگی کے ڈھانچوں کو ازسرِنو ترتیب دے رہی ہے، India AI Impact Summit 2026 کے ایک اہم سیشن نے عالمی توجہ حاصل کی۔ ’’انسانی شمولیت — مصنوعی ذہانت کے دور میں اختراع اور اخلاقیات میں توازن‘‘ کے عنوان سے منعقدہ اس نشست میں ماہرین نے اس نکتے پر زور دیا کہ اعتماد کسی ٹیکنالوجی کا بعد میں حاصل ہونے والا نتیجہ نہیں بلکہ اسے ابتدا ہی سے ڈیزائن کا لازمی جزو بنایا جانا چاہیے۔
اس سیشن میں کثیر فریقی اداروں، قانون سازوں، صنعت کے نمائندوں اور عوامی پالیسی سے وابستہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین کا متفقہ مؤقف تھا کہ اگر مصنوعی ذہانت کو جمہوری انداز میں وسعت دینا ہے اور اسے وسیع تر سماجی فائدے کا ذریعہ بنانا ہے تو اخلاقی اصولوں، انسانی نگرانی اور خطرے کی بنیاد پر ضابطہ سازی کو اس کی ساخت میں شروع ہی سے شامل کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق محض تیز رفتار اختراع کافی نہیں؛ پائیدار ترقی کے لیے شفافیت اور جواب دہی بنیادی شرائط ہیں۔
گفتگو میں اس تصور کو رد کیا گیا کہ اخلاقیات اور اختراع ایک دوسرے کی مخالف ترجیحات ہیں۔ مقررین نے واضح کیا کہ درحقیقت یہ دونوں عناصر ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب کوئی نظام شفاف، قابلِ فہم اور انسانی اقدار سے ہم آہنگ ہو تو عوامی قبولیت بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی اثر پذیری اور طویل مدتی مسابقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیشن میں عملی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی، جیسے مصنوعات میں شفافیت کو کس طرح شامل کیا جائے، ایسے ضابطہ جاتی ڈھانچے کیسے تیار کیے جائیں جو نقصان ناقابلِ واپسی ہونے سے پہلے مداخلت کر سکیں، اور حساس شعبوں میں حتمی فیصلہ انسان کے ہاتھ میں کیسے رکھا جائے۔
یورپی پارلیمنٹ کے رکن Brando Benifei نے ماضی کی ٹیکنالوجی لہروں کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ضابطہ سازی میں تاخیر کی قیمت معاشرے کو بھگتنا پڑتی ہے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت کے لیے خطرے کی بنیاد پر متوازن حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ ان کے مطابق صحت، افرادی قوت کے نظم و نسق اور انتظامی فیصلہ سازی جیسے شعبوں میں زیادہ سخت نگرانی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری ڈیٹا، مضبوط سائبر سکیورٹی اور واضح حکمرانی کے بغیر اعتماد قائم نہیں ہو سکتا، اور اعتماد کے بغیر اے آئی کو جمہوری انداز میں اپنانا ممکن نہیں۔
اسی نشست میں UNESCO کے مواصلات و اطلاعات کے معاون ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر توفیق جیلاسی نے اس بات پر زور دیا کہ اخلاقیات کو بعد ازاں شامل کرنے کے بجائے ڈیزائن کے مرحلے سے ہی ضم کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو نظام ابتدا سے اخلاقی بنیادوں پر تیار کیے جاتے ہیں وہ زیادہ پائیدار، زیادہ قابلِ اعتماد اور وسیع پیمانے پر قابلِ استعمال ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے انسان مرکز اختراع کو مقامی سماجی و ثقافتی حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
بھارت کے پالیسی تھنک ٹینک NITI Aayog کی ممتاز رکن دیبجانی گھوش نے اس بحث کو تہذیبی اور سماجی انتخاب سے جوڑا۔ ان کے مطابق اصل سوال یہ نہیں کہ اختراع یا اخلاقیات میں سے کس کو چنا جائے، بلکہ یہ ہے کہ نگرانی اور جواب دہی کو ’’ڈیزائن سے لے کر تجارتی نفاذ تک‘‘ کس طرح شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اخلاقیات کو بعد میں شامل کیا جائے تو وہ رسمی تقاضا بن کر رہ جاتی ہیں، جبکہ ابتدا سے شامل کیے جانے پر وہ نظام کی روح بن جاتی ہیں۔
کارپوریٹ نقطۂ نظر پیش کرتے ہوئے Salesforce کی ایگزیکٹو نائب صدر پاؤلا گولڈمین نے کہا کہ ادارے اسی وقت اے آئی کو وسیع پیمانے پر اپناتے ہیں جب صارفین کو نظام کے عمل کو سمجھنے، سوال اٹھانے اور ضرورت پڑنے پر مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ ان کے مطابق اندرونی نگرانی کے مضبوط نظام، انسانی مداخلت کے واضح راستے اور صارف کے انتخاب کی آزادی کسی بھی ذمہ دار اے آئی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہیں۔
نشست کے اختتام پر یہ واضح پیغام سامنے آیا کہ اخلاقیات کو محض ضابطہ کی ایک اضافی تہہ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ مصنوعی ذہانت کے دور میں یہ بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ عالمی حکمرانی کے فریم ورک سے لے کر مصنوعات کی سطح پر ڈیزائن کے فیصلوں تک، ہر مرحلے پر اعتماد کی تعمیر ضروری ہے۔ مقررین کے مطابق اے آئی کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ لوگ اہم مواقع پر اس پر کس حد تک بھروسا کر سکتے ہیں—اور یہ بھروسا تبھی پیدا ہوگا جب نظام شفاف، جواب دہ اور انسانی اقدار سے ہم آہنگ ہوں گے۔